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В Кремле рассказали о поездке Путина в Энгельс
12 апреля 2021, 15:10 • 21 • Политика
Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Энгельс встретится с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, а также проведет совещание по развитию космической отрасли, сообщил 12 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Одним из мест, которое посетит президент в День космонавтики, станет точка приземления летчика-космонавта Юрия Гагарина. Путин возложит цветы к установленному там памятнику.
«Он посетит Парк покорителей космоса, возложит цветы к памятнику Гагарину. <...> И затем в самом Энгельсе, куда он вернется из парка, он проведет совещание о планах развития космической деятельности в РФ», — рассказал Песков.
Он добавил, что в ходе совещания, которое пройдет в формате видеоконференции, доклады представят вице-премьер РФ Юрий Борисов и генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Во время визита в Энгельс президента будут сопровождать спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, с которым у президента запланирована отдельная встреча, и первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова, указал представитель Кремля.
12 апреля, в День космонавтики, исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1» с советским космонавтом Юрием Гагариным. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. В Саратовской области на месте приземления космонавта планируется официально открыть Парк покорителей космоса.
Первыми россиян с этим праздником поздравили космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС).
К Дню космонавтики Минобороны опубликовало видеоролик со спутниками и ракетно-космической техникой. В нем представлено около 30 образцов техники, входящих в экспозицию Военной академии Ракетных войск стратегического назначения.
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