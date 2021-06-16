В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным

Подготовка к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным продолжается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вместе с тем, представитель Кремля отметил, что говорить о точной дате мероприятия пока преждевременно.

«Мы своевременно сообщим дату. Подготовка ведется», — сказал Песков.

Ранее, 3 июня, Песков в кулуарах ПМЭФ-2021 уточнял, что в этом году прямая линия с президентом состоится и отмечал, что подготовка к ней уже начата.

В 2020 году прямая линия с Владимиром Путиным не проводилась, ее элементы добавили в большую пресс-конференцию российского лидера.

В марте текущего года глава государства пообещал подумать над тем, чтобы провести прямую линию пораньше. С соответствующей просьбой к главе государства в ходе встречи Путина с волонтерами акции «Мы вместе», обратился один из ее участников.

17-я прямая линия Путина состоялась 20 июня 2019 года. За время трансляции российский лидер ответил на 81 вопрос.

Традиционно это мероприятие проходит в июне. Во время подготовки и в ходе самого мероприятия любой желающий из РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья отправляет свои вопросы в специальный центр обработки сообщений через различные средства связи.