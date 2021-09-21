В Кремле рассказали о планах Путина встретиться с руководством партий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, 21 сентября, что Владимир Путин до конца недели в режиме видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Государственную думу партий.

«Я уже вчера говорил, что президент имеет в виду до конца этой недели встречи с руководителями политических партий, будет в режиме видеоконференции. И, конечно, у президента будет возможность поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах»,— сказал он, отвечая на вопрос журналиста, планирует ли Путин поздравить «Единую Россию».

Ранее во вторник в ЦИК РФ сообщили, что «ЕР» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

По итогам выборов «Единая Россия» получила конституционное большинство в Госдуме, у партии более 300 депутатских мандатов.

20 сентября заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов в беседе с «Известиями» назвал итоги выборов в Госдуму успешными и отметил, что все поставленные на выборы цели были выполнены. По его словам, партия обеспечила курс на стабильное развитие страны на следующие пять лет согласно требованиям избирателей.

В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном, формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Проголосовать можно было как в онлайн-формате, так и придя на участок лично.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.