В Кремле рассказали о планах Путина встретиться с лидерами списка «ЕР»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 23 сентября, что президент РФ Владимир Путин встретится с лидерами списка партии «Единая Россия» 27 сентября в режиме видеосвязи.

«Встреча с лидерами списка «Единой России» планируется в понедельник»,— сказал Песков.

Кроме того, комментируя самоизоляцию президента РФ, пресс-секретарь отметил, что единичные случаи заболевания коронавирусом фиксируются в пресс-службе главы государства и других подразделениях, поэтому дополнительные меры предосторожности не помешают.

21 сентября ЦИК РФ сообщила о победе «Единой России» на выборах в Госдуму. Партия набрала 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

«ЕР» получила конституционное большинство в Госдуме: у партии более 300 депутатских мандатов.

В тот же день пресс-секретарь президента рассказал, что у главы государства в рамках встречи с руководством партий будет возможность поздравить также победившую партию. Сообщалось, что Путин до конца недели встретится с руководителями политических партий в режиме видеоконференции.

14 сентября президент России сообщил об уходе на самоизоляцию. На совещании с членами правительства и руководством «Единой России» он рассказал, что в его ближайшем окружении несколько человек заболели коронавирусом. 20 сентября Дмитрий Песков заявил, что самочувствие Путина прекрасное.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые провели в новом, трехдневном, формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Проголосовать можно было как в онлайн-формате, так и придя на участок лично.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.