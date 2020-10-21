В Кремле рассказали о переговорах с Киевом по водоснабжению Крыма

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Ситуация с обеспечением жителей полуострова питьевой водой находится на контроле президента РФ

Россия самостоятельно решит проблему с дефицитом воды в Крыму. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 21 октября.

Отвечая на вопрос, готова ли Москва вести переговоры с Киевом о подаче воды по Северо-Крымскому каналу, он ответил, что украинская сторона исключила эту возможность.

"Это она перекрыла кран",

– напомнил Песков. При этом он указал на плюсы необходимости ликвидировать дефицит воды на полуострове без помощи Киева: когда это будет сделано, крымчане уже не будут зависеть от украинского "крана", передает РИА "Новости".

По словам Пескова, в ближайшее время президент РФ Владимир Путин обсудит ситуацию с водоснабжением Крыма с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Ранее правительство выделило 5 млрд рублей на модернизацию старых водопроводов в Крыму и строительство новых. Региональные власти уже представили свой план выхода из кризиса.