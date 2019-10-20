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В Кремле рассказали о переговорах Путина и Меркель
20 октября 2019, 11:24 • 123 • Политика
В телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель стороны подтвердили важность соблюдения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых во время встреч стран «нормандского формата». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Также Путин и Меркель пришли к выводу, что очередной саммит «нормандской четверки» должен увенчаться конкретными результатами. Работа по подготовке встречи продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитических ведомств, отметили в Кремле.
Кроме того, политики обсудили ситуацию в Сирии. Путин подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в стране возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности государства, при этом должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа.
Обе стороны отметили важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, в том числе с учетом созыва в конце октября в Женеве первого заседания Конституционного комитета.
Ранее о разговоре двух лидеров сообщил кабмин ФРГ. Официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт отметил, что одной из главных тем обсуждения стала подготовка саммита «нормандского формата».
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