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В Кремле рассказали о несогласии Путина и Зеленского по ряду вопросов

15 декабря 2019, 12:09  •  121 • Украина
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
 
© Komsomolskaya Pravda globallookpress.com
 

«Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинский и российский президенты на нормандском саммите в Париже «минут 10—15 поговорили с глазу на глаз».

Песков добавил, что разговор лидеров двух стран прервал президент Франции Эммануэль Макрон, настаивавший на продолжении работы в нормандском формате.

Ранее Песков назвал неуместными разговоры о «победителе» саммита в Париже. Он отметил, что все участники переговоров преследовали одну цель — восстановление работы формата.

Также в Кремле заявляли, что по итогам встречи лидеров «нормандской четвёрки» в Елисейском дворце не было достигнуто «судьбоносного прорыва». 

Саммит в нормандском формате, в котором приняли участие лидер России, Украины, Франции и Германии, состоялся во французской столице 9 декабря.

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