|
В Кремле рассказали о несогласии Путина и Зеленского по ряду вопросов
15 декабря 2019, 12:09 • 121 • Украина
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
© Komsomolskaya Pravda globallookpress.com
«Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, украинский и российский президенты на нормандском саммите в Париже «минут 10—15 поговорили с глазу на глаз».
Песков добавил, что разговор лидеров двух стран прервал президент Франции Эммануэль Макрон, настаивавший на продолжении работы в нормандском формате.
Ранее Песков назвал неуместными разговоры о «победителе» саммита в Париже. Он отметил, что все участники переговоров преследовали одну цель — восстановление работы формата.
Также в Кремле заявляли, что по итогам встречи лидеров «нормандской четвёрки» в Елисейском дворце не было достигнуто «судьбоносного прорыва».
Саммит в нормандском формате, в котором приняли участие лидер России, Украины, Франции и Германии, состоялся во французской столице 9 декабря.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
121
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 декабря 2019, 08:54
|
09 декабря 2019, 10:09
|
10 декабря 2019, 12:09
|
10 декабря 2019, 12:09
|
10 декабря 2019, 03:54
|
14 декабря 2019, 07:09
|
11 декабря 2019, 01:09