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В Кремле рассказали о необходимости закона о реновации
28 декабря 2020, 20:00 • 79 • Политика
Полномочия главам регионов России, предоставляемые законом о реновации, необходимы для расчистки старого жилья. Об этом 28 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, нужно ли регионам консультироваться с правительством относительно применения закона.
По словам Пескова, новый закон поможет властям расчистить фонд аварийного и ветхого жилья, а также ускорить темпы ввода нового.
«Это только пойдет во благо, во благо гражданам», — сказал представитель Кремля.
В сентябре в Госдуму внесли законопроект о сносе и реконструкции жилья в России. Документ направлен на совершенствование института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного жилья и жилья, подлежащего сносу или реконструкции.
Документ внесен депутатами Олегом Мельниченко, Николаем Журавлевым, Андреем Шевченко и главой парламентского комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым.
В июне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программу реновации жилья, ранее утвержденную и реализованную в Москве, по всей стране.
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