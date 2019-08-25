В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Поручения, подписанные президентом РФ Владимиром Путиным, направлены на исправление проблем в угледобывающей отрасли. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в субботу, 24 августа.

«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы», — приводит его слова «РИА Новости».

Как уточнил представитель Кремля, речь идет о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату. Он добавил, что Путин посчитал неудовлетворительным и ряд других моментов, на исправление которых и направлены поручения.

Ранее в этот же день Путин поручил решить вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Оно должно быть выполнено к концу года — 31 декабря.

Также двумя днями ранее в Кремле прошло совещание Путина с губернаторами угледобывающих субъектов. Глава государства заявил, что у России масштабные планы в угольной отрасли, которые связаны, в частности, с развитием логистики и транспортной инфраструктуры.

При этом Путин предостерег, что процесс добычи ни в коем случае не должен оказывать негативный эффект на жителей страны и экологию. Он также призвал не забывать о вопросах социальной справедливости для шахтеров и их семей.