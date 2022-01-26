Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров устал. Это приговор
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: &quo...
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США до...
Главная / Политика

В Кремле рассказали о личном зарплатном счёте Путина в ответ на угрозы Байдена

26 января 2022, 13:55  •  392 • Политика
В ответ на угрозы Джо Байдена ввести санкции в отношении президента России в Кремле рассказали, что давить на Путина по этой линии бесполезно. В качестве аргумента Песков напомнил, где находится личный зарплатный счёт президента.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы о введении санкций в отношении руководства России, в том числе, лично президента Владимира Путина. В ходе брифинга Песков сообщил, что такие действия деструктивны и не болезненны, что бы там ни думали оппоненты.
Стоит напомнить, что США пока не приняли никаких решений. Однако накануне президент Джо Байден сообщил журналистам, что не исключает возможности давления лично на Путина:
Это не болезненно, это деструктивно политически, - подчеркнул Дмитрий Песков, озвучивая позицию Кремля.
Помимо всего прочего, журналисты поинтересовались, держит ли Путин свою зарплату в банке "Россия", как это и было раньше. Песков ответил одним словом: "Безусловно". Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что санкции пройдут безболезненно для любого представителя высшего руководства России. Поскольку ни у кого из высших представителей власти просто не может быть активов за рубежом - таков закон, напомнил Дмитрий Песков.
Смотрите, скажем так, не совсем владеющие этой темой конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов у представителей российского руководства, банковских счетов, недвижимости и так далее, и тому подобное, но это, по всей видимости, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний и они не запрашивают у тех, кто профессионально занимается Россией. Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено. Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства, - сказал представитель Кремля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



392
Источник
Похожие новости
26 января 2022, 09:50
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России выступило с заявлением
26 января 2022, 02:15
Во Франции пошутили о войсках Путина в Париже за 15 дней. В России намекнули, что могут и быстрее
26 января 2022, 02:15
Ответ США по безопасности для России писали в Киеве? В Госдепе дали пояснения
26 января 2022, 08:05
Пронько: Элита в России играет с огнём. Взрыва не избежать?
26 января 2022, 00:30
Украину принуждают к войне, не спрашивая мнения Зеленского
26 января 2022, 11:35
"Дожили!": Украинский эксперт по энергетике заявил о циничном обмане граждан
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 января 2022, 09:50
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России выступ...
26 января 2022, 02:15
Во Франции пошутили о войсках Путина в Париже за 15 дней. В России намекнули, что мог...
26 января 2022, 06:20
Расследование о биологических экспериментах США в Украине
26 января 2022, 02:15
Ответ США по безопасности для России писали в Киеве? В Госдепе дали пояснения
26 января 2022, 08:05
Пронько: Элита в России играет с огнём. Взрыва не избежать?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2022, 22:10
Выступление Вассермана в Госдуме стало ответом на все претензии Украины
22 января 2022, 01:25
Сатановский раскрыл печальное будущее Европы: Индикатором стал Казахстан
25 января 2022, 12:50
Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением России
22 января 2022, 01:25
Зеленского "подменили": Все доказательства - в интервью The Washington Post - Корнилов
19 января 2022, 18:00
Время США закончилось. Названо три способа усмирить воинственную Америку
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.