В Кремле рассказали о личном зарплатном счёте Путина в ответ на угрозы Байдена

В ответ на угрозы Джо Байдена ввести санкции в отношении президента России в Кремле рассказали, что давить на Путина по этой линии бесполезно. В качестве аргумента Песков напомнил, где находится личный зарплатный счёт президента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы о введении санкций в отношении руководства России, в том числе, лично президента Владимира Путина. В ходе брифинга Песков сообщил, что такие действия деструктивны и не болезненны, что бы там ни думали оппоненты.

Стоит напомнить, что США пока не приняли никаких решений. Однако накануне президент Джо Байден сообщил журналистам, что не исключает возможности давления лично на Путина:

Это не болезненно, это деструктивно политически, - подчеркнул Дмитрий Песков, озвучивая позицию Кремля.

Помимо всего прочего, журналисты поинтересовались, держит ли Путин свою зарплату в банке "Россия", как это и было раньше. Песков ответил одним словом: "Безусловно". Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что санкции пройдут безболезненно для любого представителя высшего руководства России. Поскольку ни у кого из высших представителей власти просто не может быть активов за рубежом - таков закон, напомнил Дмитрий Песков.