В Кремле рассказали о ходе поставок Турции С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что погрузка российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 для отправки в Турцию может начаться 7 июля.

«Я от Кремля могу подтвердить, что сделка по С-400 реализуется по плану», — сказал он в пятницу, 5 июля.

Ранее в этот же день сообщалось, что отправка С-400 в Турцию может начаться 7 июля. По данным СМИ, первую установку погрузят в транспортный самолет в воскресенье и отправят заказчику на следующей неделе. При этом до понедельника в Турцию приедут девять технических специалистов из России, которых задействуют в развертывании установки. На первом этапе в Турцию доставят один С-400.

Накануне глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что поставки ЗРК могут начаться на следующей неделе. При этом российская сторона не уточняла дату начала поставок.

Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРК С-400 еще в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями и различными последствиями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.

Вслед за Турцией был заключен контракт на рекордные $5,43 млрд и с Индией.

Система С-400 предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплексы способны поражать цели на расстоянии до 400 км.