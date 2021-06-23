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В Кремле рассказали о формате прямой линии с Путиным

23 июня 2021, 05:15  •  81 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 июня, рассказал, в каком формате пройдет прямая линия с главой государства Владимиром Путиным.
В этом году прямая линия пройдет 30 июня без аудитории в студии, с главой государства будет ведущий, который вместе с Путиным проработает «весь массив вопросов».
Песков отметил, что задать вопрос российскому лидеру можно будет в том числе через специальное приложение, на которое и делается упор.
«Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически тележурналистом, радиожурналистом, без каких-либо посредников записать свой вопрос. Это абсолютно мультиформатное приложение для смартфонов, на него мы ставим акцент», — подчеркнул он.
По словам пресс-секретаря, Путин сможет видеть «всю палитру тем», которые объединяют все вопросы и географию страны.
Владимир Путин проведет очередную прямую линию 30 июня, программа выйдет в 12:00 (мск) в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Вопрос президенту можно задать через мобильное приложение «Москва — Путину», а также через сайт программы moskva-putinu.ru,SMS- или MMS-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону: 8 (800) 200-40-40.
Кроме того, текстовые и видеовопросы можно будет отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8 (800) 200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7 (499) 550-40-40, +7 (495) 539-40-40.
Вопросы принимаются с 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.
В 2020 году прямая линия с Владимиром Путиным не проводилась, ее элементы добавили в большую пресс-конференцию российского лидера.
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