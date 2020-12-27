В Кремле рассказали о «бешеных нападках» против российских вакцин от COVID-19

Россия столкнулась с массированными атаками недобросовестной конкуренции против своих вакцин от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 декабря.

«К сожалению, мы столкнулись с вами с весьма массивными проявлениями недобросовестной конкуренции. Давайте вспомним, какие нападки имели место в отношении «Спутника». Совершенно бешеные. Конечно, здесь и не пахло каким-то сотрудничеством, — сказал он в эфире канала «Россия 1».

По его словам, сейчас, когда препарат «Спутник V» стал одной из самых востребованных вакцин в мире, «эти нападки не так эффективны».

Позиция России, подчеркнул Песков, заключается в том, что сотрудничество стран в производстве вакцин должно быть деполитизировано, лишено государственного давления и элементов конкуренции, о чем и говорил ранее президент РФ Владимир Путин. В частности, все страны должны продемонстрировать ответственное поведение в плане производства вакцины, «в плане того, чтобы делиться этой вакциной», добавил представитель Кремля.

В России масштабная вакцинация во всех регионах стартовала 15 декабря. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V», разработанным специалистами Центра имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса, его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность вакцины составила 91,4%, в тяжелых случаях — 100%.

Кроме того, специалистами российского центра «Вектор» разработан препарат «ЭпиВакКорона» — он зарегистрирован 14 октября.

В ряде стран раскритиковали российскую вакцину. В Германии заявили о том, что данных о ее качестве, эффективности и безвредности пока якобы нет. В США сообщили, что российская вакцина от коронавируса прошла слишком мало испытаний и якобы отстает от американских разработок.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург ответил на эти заявления, заявив, что критика российской вакцины связана с конкуренцией на рынке производства препаратов от COVID-19.

По словам представителя российского МИДа Марии Захаровой, негативная окраска, которую западные СМИ придают успехам российской медицины, приобретает беспрецедентные масштабы.

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