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В Кремле рассказали, кто может изменить дату голосования по поправкам в Конституцию
18 марта 2020, 15:00 • 32 • В России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил слова главы государства о возможности переноса голосования по поправкам в Конституцию в случае усиления эпидемии коронавируса.
- Если эта ситуация будет развиваться таким образом, что участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья населения, то тогда, конечно, об этом речи идти не может, - заявил Песков. - И тогда будет принято решение о сдвижке сроков проведения голосования вправо, что называется.
Правда, решать - представляется ли визит на избирательный участок опасность в этот день - будет уже не Путин.
- Лично президент это делать не может и не должен, оценку будут давать специалисты, - сказал Песков. - Именно профессионалы будут выносить свое суждение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация проводить голосование или нет. Окончательное решение за президентом.
Сейчас же в Кремле предпочли воздержаться от прогнозов на месяц вперед.
- Существуют различные прогнозы развития ситуации, - заявил Песков. - Фактически человечество столкнулось с вирусом, тенденцию развития которого можно только предполагать и пытаться прогнозировать. Какие-то четкие выводы, что будет через месяц, давать можно, но они не будут точными. Руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией. Этим и руководствовался президент Путин, подписывая вчера указ с известной и достаточной твердой оговоркой, которую мы уже упоминали.
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