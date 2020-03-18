В Кремле рассказали, кто может изменить дату голосования по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил слова главы государства о возможности переноса голосования по поправкам в Конституцию в случае усиления эпидемии коронавируса.

- Если эта ситуация будет развиваться таким образом, что участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья населения, то тогда, конечно, об этом речи идти не может, - заявил Песков. - И тогда будет принято решение о сдвижке сроков проведения голосования вправо, что называется.

Правда, решать - представляется ли визит на избирательный участок опасность в этот день - будет уже не Путин.

- Лично президент это делать не может и не должен, оценку будут давать специалисты, - сказал Песков. - Именно профессионалы будут выносить свое суждение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация проводить голосование или нет. Окончательное решение за президентом.

Сейчас же в Кремле предпочли воздержаться от прогнозов на месяц вперед.

- Существуют различные прогнозы развития ситуации, - заявил Песков. - Фактически человечество столкнулось с вирусом, тенденцию развития которого можно только предполагать и пытаться прогнозировать. Какие-то четкие выводы, что будет через месяц, давать можно, но они не будут точными. Руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией. Этим и руководствовался президент Путин, подписывая вчера указ с известной и достаточной твердой оговоркой, которую мы уже упоминали.

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