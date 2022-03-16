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В Кремле рассказали, какой пункт переговоров уже устроил Россию и Украину

16 марта 2022, 15:30  •  94 • Политика
Дмитрий Песков объяснил, какой пункт в ходе переговоров уже устроил и Украину, и Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что идея создания на Украине полностью нейтрального государства по примеру Австрии и Швеции вполне может рассматриваться Кремлём как компромиссная, сообщает телеканал "360".
По словам Дмитрия Пескова, подобный вариант государственного устройства Украины сейчас обсуждается в ходе переговоров.
Как уточняют РИА ФАН, указанный вариант может удовлетворить обе переговорные группы. Между тем стало известно, что предметом обсуждения стали и санкции, вводимые сегодня в огромном количестве. Однако Дмитрий Песков на эту тему подробно распространяться не стал.
Напомним, ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев продвигает нейтральный статус Украины по австрийскому или шведскому сценарию.

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