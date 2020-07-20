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В Кремле рассказали, как россиян будут прививать от коронавируса

20 июля 2020, 13:25  •  104 • В России

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пришлось комментировать сообщения агентства «Блумберг» о том, что вся российская элита еще в апреле получила прививки вакцины от коронавируса.

- В России на выходе, действительно, несколько вакцин, и об этом наши медицинские власти не раз сообщали, - сказал Песков. - Некоторые стадии уже завершились, есть весьма обнадеживающие результаты экспериментального использования. Вместе с тем нет ни одной вакцины, которая бы завершила полный этап тестирования. Поэтому еще рано говорить о вакцинации, нужно дождаться официального утверждения этой вакцины. Только после этого она может поступить для массовой вакцинации.

Он подтвердил, что слышал сообщение главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который рассказал, что сделал себе экспериментальную прививку вакцины, в разработке которой участвует его организация.

- Добровольцы есть, которые испытывают, но я кроме Дмитриева ни о ком не знаю, - сказал Песков. - Мне прививка особо не нужна, потому что я переболел.

На вопрос «Получал ли Путин вакцину?» спикер Кремля ответил отрицательно.

- Главе государства, наверное, не совсем хорошо не сертифицированную вакцину употреблять, - сказал Песков.

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