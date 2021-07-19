|
В Кремле рассказали, как повлияет дело Калви на рынок инвестиций в России
19 июля 2021, 14:45 • 46 • Политика
Решение по делу Калви не отразится на зарубежных инвестициях в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что дело Калви не отразится в глобальном смысле на притоке иностранных инвестиций в Россию.
В России важны системные меры, которые принимаются для обеспечения инвестиционной привлекательности страны. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также сказал, что зарубежные предприниматели на встрече с Владимиром Путиным поднимали вопрос, но глава государства отвечал о невмешательстве в судебные дела.
"То, что иностранный бизнес внимательно наблюдает за этим делом, да, нам это известно. Будем надеяться, что решение суда не заставит себя ждать и ситуация разрешится", - сказал он.
Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено СК России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России.
По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтён уступкой акций.
Подпишитесь на нас
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 июля 2021, 14:00
|
14 июля 2021, 01:45
|
16 июля 2021, 01:25
|
18 июля 2021, 07:35
|
15 июля 2021, 12:35
|
12 июля 2021, 21:20
|
13 июля 2021, 18:25