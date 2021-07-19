В Кремле рассказали, как повлияет дело Калви на рынок инвестиций в России

Решение по делу Калви не отразится на зарубежных инвестициях в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле заявили, что дело Калви не отразится в глобальном смысле на притоке иностранных инвестиций в Россию.

В России важны системные меры, которые принимаются для обеспечения инвестиционной привлекательности страны. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также сказал, что зарубежные предприниматели на встрече с Владимиром Путиным поднимали вопрос, но глава государства отвечал о невмешательстве в судебные дела.

"То, что иностранный бизнес внимательно наблюдает за этим делом, да, нам это известно. Будем надеяться, что решение суда не заставит себя ждать и ситуация разрешится", - сказал он.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено СК России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России.

По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтён уступкой акций.