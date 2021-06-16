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В Кремле рассказали, что Путин подарил Байдену
16 июня 2021, 22:00 • 37 • Политика
Президент России Владимир Путин подарил главе США Джозефу Байдену письменный набор хохломы "Москва". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Письменный набор хохломы "Москва" подарил Путин", - заявил Песков РИА Новости.
Ранее стало известно, что Байден подарил Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку.
Обмен подарками - традиция переговоров на высшем уровне. В частности, во время встречи президента России с главой США Дональдом Трампом последний получил в подарок футбольный мяч.
Главы государств обменялись подарками во время переговоров в Женеве. Встреча Путина и Байдена длилась 4,5 часа. После саммита президент России и глава США поочерёдно дали пресс-конференции. Причём Джо Байден отвёл на общение с прессой всего полчаса, после чего под крики журналистов удалился.
Саммит Россия - США завершился около 21.00 по московскому времени. Делегация России вылетела из Женевы в Москву.
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