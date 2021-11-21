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В Кремле рассказали, чего пытается добиться Украина: Пригнали танки из-за океана
21 ноября 2021, 16:45 • 99 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для оправдания "русской угрозы" Украина может пойти на провокации.
В интервью, которое телеканалу "Россия-1" дал пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков заявил, что Украина искусственно нагнетает истерию вокруг якобы необычной активности армии нашей страны на границе. По его словам, Киев пытается силовым путём решить собственные проблемы, а Россию Запад обвиняет в стягивании танков к рубежам этой страны.
"Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооружённые силы из-за океана. То есть США", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Напомним, ранее появилось сообщение о том, что американская разведка предполагает возможность наступления русской армии на территорию Украины. Причём, как отмечают аналитики США, если Запад не вмешается в ситуацию, то это может произойти в течение следующих нескольких недель. Кроме того, в американской разведке уверены, что вероятность нападения нарастает с похолоданием.
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