В Кремле рассказали, чего пытается добиться Украина: Пригнали танки из-за океана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для оправдания "русской угрозы" Украина может пойти на провокации.

В интервью, которое телеканалу "Россия-1" дал пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков заявил, что Украина искусственно нагнетает истерию вокруг якобы необычной активности армии нашей страны на границе. По его словам, Киев пытается силовым путём решить собственные проблемы, а Россию Запад обвиняет в стягивании танков к рубежам этой страны.

"Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооружённые силы из-за океана. То есть США", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что американская разведка предполагает возможность наступления русской армии на территорию Украины. Причём, как отмечают аналитики США, если Запад не вмешается в ситуацию, то это может произойти в течение следующих нескольких недель. Кроме того, в американской разведке уверены, что вероятность нападения нарастает с похолоданием.