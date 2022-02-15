В Кремле рассказали, чего ожидают от встречи Путина и Шольца

Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Встреча запланирована в Кремле.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что ожидается от переговоров лидеров России и ФРГ.

Мы надеемся, что сегодняшние переговоры будут максимально конструктивными, деловыми и полезными,

- сказал Песков.

Будут обсуждаться "горячие вопросы", добавил пресс-секретарь президента. Путин и Шольц намерены объяснить друг другу свою позицию по актуальной повестке.