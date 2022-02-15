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В Кремле рассказали, чего ожидают от встречи Путина и Шольца

15 февраля 2022, 14:35  •  102 • Политика
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Встреча запланирована в Кремле.
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что ожидается от переговоров лидеров России и ФРГ.
Мы надеемся, что сегодняшние переговоры будут максимально конструктивными, деловыми и полезными,
- сказал Песков.
Будут обсуждаться "горячие вопросы", добавил пресс-секретарь президента. Путин и Шольц намерены объяснить друг другу свою позицию по актуальной повестке.

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