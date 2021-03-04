В Кремле расшифровали слова Путина о "хорьковых целях"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расшифровал для журналистов слова главы государства о "хорьковых целях". По его словам, президент "говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая законы, участвовать в неразрешённых акциях".

Накануне президент России Владимир Путин во время коллегии МВД обрушился с критикой на тех, кто "под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных, эгоистических, хорьковых целей". Обращаясь к силовикам, глава государства подчеркнул, что "работать надо так, чтобы не создавать дополнительных угроз для жизни и здоровья" детей.

Отвечая на вопрос журналистов о тех, кто именно преследует "хорьковые цели", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расшифровал слова Путина. Представитель Кремля обратил внимание на то, что президент имел в виду "тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая законы, участвовать в неразрешённых акциях".

"Именно об этих людях говорил Путин", - пояснили в Кремле.

Песков также добавил, что президент в целом имел в виду "тех, кто занимается преступной деятельностью". В том числе к ним отнесли и провокаторов, которые через соцсети подбивают ребят на развитие суицидальных наклонностей.