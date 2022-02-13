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В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Макрона

13 февраля 2022, 01:55  •  85 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном 12 февраля обратил внимание коллеги на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на предложения России по безопасности. Об этом сообщили в Кремле.
Основной темой разговора стали возможные пути реализации Минских соглашений ввиду обострения ситуации вкруг Украины. Также отмечается, что лидеры стран выразили готовность продолжить обсуждение условий стабильности и безопасности в Европе.
Кроме того, по данным источника Agence France-Presse (AFP), президент Франции рассказал российскому коллеге, каким он видит диалог по ситуации вокруг Украины.
«Макрон заявил Путину, что искренний диалог несовместим с эскалацией», — сообщил источник агентства в Елисейском дворце.
Беседа политиков продолжалась 1 час 40 минут.
Днем ранее AFP сообщало, что в субботу Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Очные переговоры президентов двух стран состоялись в понедельник, 7 февраля, в Кремле и продлились более пяти часов. Встречая французского коллегу, Путин отметил, что не виделся с Макроном два года, поэтому накопилось много вопросов, которые «можно и нужно обсуждать в прямом формате». Французский лидер в ответ отметил, что диалог с Россией необходим как единственный путь обеспечения настоящей стабильности и безопасности для европейского континента.
В ходе итоговой пресс-конференции Путин подчеркнул, что Киеву необходимо исполнять Минские соглашения, так как этим договоренностям нет альтернативы. Заявления же об агрессии России, по его словам, «по меньшей мере не соответствуют здравой логике». Глава российского государства также указал на то, что дальнейшее распространение НАТО к границам РФ представляет угрозу, а в случае военного конфликта между Россией и альянсом победителей не будет.
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