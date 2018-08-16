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В Кремле раскрыли тему телефонных переговоров Путина и Пашиняна

16 августа 2018, 16:54  •  115 • Политика
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В Кремле сообщили о том, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По данным официального сайта главы государства, инициативу проявил Ереван.
Как уточняется, во время разговора речь шла о двустороннем сотрудничестве между Россией и Арменией, в том числе обсуждалось взаимодействие в рамках Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Обсуждались некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня», - сообщают в Кремле тему переговоров двух лидеров.

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