В Кремле раскрыли тему телефонных переговоров Путина и Пашиняна

В Кремле сообщили о том, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По данным официального сайта главы государства, инициативу проявил Ереван.

Как уточняется, во время разговора речь шла о двустороннем сотрудничестве между Россией и Арменией, в том числе обсуждалось взаимодействие в рамках Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Обсуждались некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня», - сообщают в Кремле тему переговоров двух лидеров.