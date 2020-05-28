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В Кремле раскрыли планы по проекту "Северный поток - 2"

28 мая 2020, 14:55  •  23 • Политика
Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
Попытки помешать строительству газопровода незаконны
Россия однозначно оценивает попытки третьих стран помешать реализации проекта "Северный поток – 2": это проявление недобросовестной конкуренции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 28 мая.
По его словам, санкции и угрозы в отношении строящегося газопровода не могут повлиять на планы Москвы. В отношении "Северного потока – 2" эти планы также не поменялись, подчеркнул пресс-секретарь президента России. Но и взгляды Москвы на "санкционные упражнения" остаются по-прежнему крайне негативными.
"Подобные устремления являются ничем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву", – цитирует Пескова РИА "Новости".
На днях американский посол в Берлине Ричард Гренелл заявил, что российские экспортные трубопроводы относятся к сфере интересов политики Белого дома. Позже он добавил, что в Вашингтоне уже согласован новый пакет санкций против "Северного потока – 2".
Эксперты расценили это сообщение как доказательство, что даже в США верят в скорое окончание строительства. За возможным трубоукладчиком для "Северного потока – 2" ведется пристальное наблюдения. Последние новости – судно "Академик Черский" покинуло порт в Германии, где хранятся трубы для газопровода.

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