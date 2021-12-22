В Кремле раскрыли, как отбирали журналистов для пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал однозначный ответ, сколько продлится большая пресс-конференция Владимира Путина и как отбирали для неё журналистов. Он также раскрыл некоторые детали предстоящего мероприятия.

Более половины журналистов, которые отобраны для участия в пресс-конференции, прибыли из регионов. Свободной аккредитации в этом году не было. Причина всем известна – пандемия. Желающим задать вопрос президенту пришлось трижды сдавать ПЦР-тест.

Дмитрий Песков рассказал, как отбирали журналистов. Приоритет был у крупных средств массовой информации. Из русских и зарубежных СМИ выбор пал на тех, "кто постоянно активно освещает президентскую повестку дня" и постоянно на связи с Кремлём.

"Конечно, все желающие попасть не смогли", - констатировал пресс-секретарь главы государства в эфире телеканала НТВ.

Народу будет меньше, чем обычно – таково требование Роспотребнадзора. Вопросы для мероприятия президента заранее не прописываются. По словам Пескова, они легко прогнозируются.

Сколько продлится большая пресс-конференция Владимира Путина? По словам Дмитрия Пескова, президент будет общаться с представителями СМИ "до последнего".

В 2021 году пандемия внесла значительные коррективы. В частности, журналистов соберут не в Центре международной торговли, а в Манеже.

Мероприятие начнётся в полдень 23 декабря. Прямую трансляцию будут вести сразу несколько телеканалов и радиостанций.