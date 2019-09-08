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В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
08 сентября 2019, 05:24 • 128 • Политика
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Разговор состоялся в субботу, 7 сентября, по инициативе украинской стороны.
Путин и Зеленский позитивно оценили состоявшийся обмен заключенными, отметив важный гуманитарный аспект акции, имеющей большое значение для нормализации отношений Москвы и Киева.
«При обсуждении проблематики внутриукраинского урегулирования подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон», — говорится в сообщении Кремля.
В то же время российский лидер указал на необходимость всесторонней подготовки к встрече в «нормандском формате», чтобы она была результативной и способствовала реализации Минских соглашений.
«Условлено о дальнейших контактах», — добавили в Кремле.
Ранее, комментируя переговоры, Зеленский отметил, что он и президент РФ сделали всё, что обещали, в вопросе обмена заключенными.
Ранее 7 сентября Москва и Киев передали друг другу задержанных лиц. Обмен состоялся по формуле «35 на 35». По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, расследование примерно половины уголовных дел продолжается. Как сообщили в офисе Зеленского, на Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и другие.
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