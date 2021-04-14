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В Кремле раскрыли детали разговора между президентами России и США

14 апреля 2021, 14:50  •  62 • Политика
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Беседа двух лидеров была продолжительной
Накануне Джо Байден и Владимир Путин поговорили по телефону. В Кремле раскрыли детали состоявшегося разговора.
Так, по словам Дмитрия Пескова, беседовали президенты достаточно долго, при этом тон разговора был "деловым". Голос Кремля также добавил, что стороны обсудили достаточно большое количество тем, пишет РИА "Новости".
Напомним, что вчера, 13 апреля, 46-й глава Штатов позвонил российскому лидеру, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. Например, Путин и Байден поговорили о вооружениях, глобальной безопасности и продлении СНВ-3.
Не обошлось и без Украины. Американский президент выразил поддержку Незалежной и ее территориальной целостности, выразив беспокойство по поводу сосредоточения российских военных у ее границ.
Также Байден предложил Владимиру Владимировичу провести личную встречу в ближайшие месяцы. Переговоры лидеров должны состояться в третьей стране.
Сейчас политологи пытаются предугадать, где же пройдет событие, которое наверняка войдет в историю. Одно из предполагаемых мест – Рейкьявик, где в 1986 году состоялась историческая встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. Если встреча все же пройдет в Исландии, это будет знак, символизирующий снижение напряженности между странами.
Другие варианты – Вена и Женева, однако эксперты считают, что этот выбор будет слишком предсказуемым и банальным. Также не исключено, что встреча состоится в Осло или Сингапуре.

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