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В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Макрона: Озвучены планы России по Карабаху

08 ноября 2020, 01:45  •  114 • Политика
В Кремле раскрыли детали телефонной беседы Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Российским президентом озвучены планы России по Карабаху. Глава РФ подробно проинформировал коллегу о шагах Москвы, направленных на стабилизацию обстановки в регионе и восстановление мирного диалога между Ереваном и Баку.
Пресс-служба Кремля раскрыла детали телефонных переговоров между президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.
Инициатором беседы стал первый. Главы государств обсудили как вопросы двусторонних партнёрских отношений Москвы и Парижа, так и международные темы.
Так, Путин и Макрон подтвердили заинтересованность в сотрудничестве в рамках противостояния COVID-19. В частности, был поднят вопрос о выстраивании связей между медицинскими структурами РФ и французским Институтом Пастера для активизации совместных усилий по созданию и выпуску вакцин от SARS-CoV-19.
В ходе обсуждения международного блока тем президенты отметили решимость продолжать борьбу с терроризмом, поводом стали атаки джихадистов во Франции в последние недели.
Кроме того, Путин подробно проинформировал коллегу о шагах Москвы, направленных на стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе и восстановление мирного диалога между Ереваном и Баку. Также лидеры стран обсудили кризисы на Украине и в Ливии.

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