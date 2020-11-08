В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Макрона: Озвучены планы России по Карабаху

Пресс-служба Кремля раскрыла детали телефонных переговоров между президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

Инициатором беседы стал первый. Главы государств обсудили как вопросы двусторонних партнёрских отношений Москвы и Парижа, так и международные темы.

Так, Путин и Макрон подтвердили заинтересованность в сотрудничестве в рамках противостояния COVID-19. В частности, был поднят вопрос о выстраивании связей между медицинскими структурами РФ и французским Институтом Пастера для активизации совместных усилий по созданию и выпуску вакцин от SARS-CoV-19.

В ходе обсуждения международного блока тем президенты отметили решимость продолжать борьбу с терроризмом, поводом стали атаки джихадистов во Франции в последние недели.

Кроме того, Путин подробно проинформировал коллегу о шагах Москвы, направленных на стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе и восстановление мирного диалога между Ереваном и Баку. Также лидеры стран обсудили кризисы на Украине и в Ливии.