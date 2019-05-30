В Кремле "съехали на мистицизме"? Либералы уровняли почитаемого старца с экстрасенсами Ельцина

В либеральной среде набирает популярность провокационная публикация, созданная сразу четырьмя авторами издания "Проект": "Кремлёвский старец. Рассказ о том, как российская власть увлеклась мистицизмом".

В ней одного из наиболее почитаемых старцев нашего времени духовника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина) едва ли не в открытую сравнивают с экстрасенсами, которые были в моде у российских политиков в эпоху президента СССР Михаила Горбачёва и его преемника - экс-президента России Бориса Ельцина. Про последнего, напомним, так и вовсе регулярно писали в прессе, что у него чуть ли не свой персональный дозор экстрасенсов имеется. И среди них даже один, мол, в ранге генерал-майора.

Примерно так же преподносят авторы скандальной публикации о "Кремлёвском старце" и отца Илия.

"Илий "самый главный и модный старец, к нему очередь из випов", - цитирует издание одного из бывших чиновников, не называя его имени, но указывая, что тот сам однажды встречался со старцем.

Утверждают авторы и то, что "Илий - не единственный, свои старцы есть у очень многих чиновников".

"Они (чиновники) идут (к старцам) потому что живут в постоянном иррациональном страхе. А что с ними будет дальше? Отберут имущество, отберут должность или нет?", - это цитата ещё одного безликого "регионального чиновника".

А оппозиционер Алексей Навальный, комментируя у себя в Twitter эту публикацию, так и вовсе утверждает, что российские власти "съехали на мистицизме".

"Вот, очень интересно. А я давно говорю, что и Путин, и вся его банда съехали на мистицизме. И все эти "беседы со старцами", как и красные верёвочки на запястьях - малая часть, - пишет оппозиционер. - Надеюсь, кто-нибудь напишет и об астрологии, и о шаманах-советниках и тд".

Фото: twitter/navalny

Вряд ли надеждам Навального суждено сбыться, ведь даже если судить по этой статье, отбросив политический налёт, становится понятно, что российские власти, и президент нашей страны Владимир Путин в том числе, с огромным уважением относятся к Вере и Церкви.

И после подобных публикаций как тут не вспомнить мудрые слова старца, сказанные в беседе с Царьградом:

"Всем сказано, познать Бога и в разум истину прийти. Чтобы спастись. Самое главное в жизни - это душа человека, чтобы нам не погибнуть духовно, конечно. Надеюсь, что вы хотите быть в церкви христианской православной и хотите спасти самое главное - это душу. Как Господь говорит: ищите прежде Царствия Небеснаго. Да знайте едину истину - Бога, сие есть жизнь вечная".