Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Работают на своей суверенной территории»: Москва ответила на претензии Токио в ...
Врачебные ошибки в России и в США (Руслан Осташко)
Связанные одной сетью: Россию и Узбекистан объединит энергетика
В администрации Зеленского не исключили его разговора с Путиным
Главная / Политика

В Кремле "съехали на мистицизме"? Либералы уровняли почитаемого старца с экстрасенсами Ельцина

30 мая 2019, 21:09  •  62 • Политика
В Сети появилась провокационная статья о "Кремлёвском старце", как авторы назвали духовника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия. В ней либералы фактически уровняли почитаемого старца с экстрасенсами экс-президента России Бориса Ельцина. А оппозиционера Алексей Навальный, комментируя публикацию, в открытую утверждает, что российские власти "съехали на мистицизме".
В либеральной среде набирает популярность провокационная публикация, созданная сразу четырьмя авторами издания "Проект": "Кремлёвский старец. Рассказ о том, как российская власть увлеклась мистицизмом".
В ней одного из наиболее почитаемых старцев нашего времени духовника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина) едва ли не в открытую сравнивают с экстрасенсами, которые были в моде у российских политиков в эпоху президента СССР Михаила Горбачёва и его преемника - экс-президента России Бориса Ельцина. Про последнего, напомним, так и вовсе регулярно писали в прессе, что у него чуть ли не свой персональный дозор экстрасенсов имеется. И среди них даже один, мол, в ранге генерал-майора.
Примерно так же преподносят авторы скандальной публикации о "Кремлёвском старце" и отца Илия.
"Илий "самый главный и модный старец, к нему очередь из випов", - цитирует издание одного из бывших чиновников, не называя его имени, но указывая, что тот сам однажды встречался со старцем.
Утверждают авторы и то, что "Илий - не единственный, свои старцы есть у очень многих чиновников".
"Они (чиновники) идут (к старцам) потому что живут в постоянном иррациональном страхе. А что с ними будет дальше? Отберут имущество, отберут должность или нет?", - это цитата ещё одного безликого "регионального чиновника".
А оппозиционер Алексей Навальный, комментируя у себя в Twitter эту публикацию, так и вовсе утверждает, что российские власти "съехали на мистицизме".
"Вот, очень интересно. А я давно говорю, что и Путин, и вся его банда съехали на мистицизме. И все эти "беседы со старцами", как и красные верёвочки на запястьях - малая часть, - пишет оппозиционер. - Надеюсь, кто-нибудь напишет и об астрологии, и о шаманах-советниках и тд".
Фото: twitter/navalny
Вряд ли надеждам Навального суждено сбыться, ведь даже если судить по этой статье, отбросив политический налёт, становится понятно, что российские власти, и президент нашей страны Владимир Путин в том числе, с огромным уважением относятся к Вере и Церкви.
И после подобных публикаций как тут не вспомнить мудрые слова старца, сказанные в беседе с Царьградом:
"Всем сказано, познать Бога и в разум истину прийти. Чтобы спастись. Самое главное в жизни - это душа человека, чтобы нам не погибнуть духовно, конечно. Надеюсь, что вы хотите быть в церкви христианской православной и хотите спасти самое главное - это душу. Как Господь говорит: ищите прежде Царствия Небеснаго. Да знайте едину истину - Бога, сие есть жизнь вечная".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
30 мая 2019, 21:09
В Кремле "съехали на мистицизме"? Либералы уровняли почитаемого старца с экстрасенсами Ельцина
30 мая 2019, 21:09
Связанные одной сетью: Россию и Узбекистан объединит энергетика
29 мая 2019, 22:24
"Можно присылать на карточку": Бабченко клянчит деньги в честь годовщины своей "смерти"
30 мая 2019, 06:09
Рябков: РФ предостерегла Иран от выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия
30 мая 2019, 17:54
Протестующие в Шиесе заранее подготовили "орудия" на случай ликвидации своего лагеря
30 мая 2019, 14:39
США бойкотировали Конференцию по разоружению из-за председательства "нелегитимной" Венесуэлы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2019, 18:54
"Обожает Путина, убившего десятки тысяч украинцев": Патриоты Незалежной затравили российскую певицу
30 мая 2019, 01:39
"Впервые в истории": На Украине официально признали правоту "российской пропаганды" о незаконности войны с Донбассом
24 мая 2019, 02:39
Империя Порошенко наносит ответный удар: Михеев объяснил смысл метаний экс-президента Украины по Европе
29 мая 2019, 12:39
"Возмущение Скабеевой": оскорблённый в прямом эфире Платошкин подаёт в суд
26 мая 2019, 13:09
Обнажённая Меркель верхом покоряет русского медведя: Немецкая художница приготовила подарок канцлеру. Не понравится - Путину - фото
29 мая 2019, 22:24
"Когда он уже нажрется?": Очередная шаурма-шутка от Зеленского взбесила украинцев
28 мая 2019, 07:24
Авианосец США струсил, а Дагестан и Чечня ждет Суркова (Telegram.Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.