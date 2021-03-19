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В Кремле прояснили предложение Путина Байдену

19 марта 2021, 15:30  •  138 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия потребует объяснений от Америки
Скандальное заявление американского лидера Джо Байдена не могло остаться незамеченным российскими властями. Владимир Путин предложил американскому коллеге поговорить по видеосвязи, однако США согласия пока не дали. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что, если предложенный Москвой разговор состоится, российский главнокомандующий обязательно поднимет тему безосновательных обвинений со стороны Вашингтона.
Пресс-секретарь лидера России также пояснил, что формат дебатов не может быть рассмотрен при общении президентов двух держав. Россия предложила Америке честный разговор, передает РИА "Новости".
Владимир Владимирович даже готов подстроиться под своего американского коллегу и переговорить с Джо Байденом в удобное для него время. Скандальное обвинение последнего в адрес Путина не прошло незамеченным – Москва хотела бы продолжить диалог с Вашингтоном, однако в России приняли к сведению клевету на самом высоком уровне со стороны США.
Песков также отметил, что отсутствие вразумительного ответа со стороны Белого дома будет расценено как отказ Байдена пообщаться с Путиным в прямом эфире.
К слову, по мнению эксперта Юрия Рогулева, администрация президента США не позволит американскому лидеру согласиться на переговоры с Путиным из-за опасения, что демократ не готов к прямому диалогу с более опытным президентом.

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