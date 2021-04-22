В Кремле провели "красную линию" для Украины

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Слова российского лидера объяснил Песков

"Красные линии", упомянутые главой РФ Владимиром Путиным в ходе недавнего послания Федеральному собранию, проходят на границе национальных интересов. Соответствующее заявление сделал сегодня, 22 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, днем ранее президент России заявил, выступая перед российским парламентом, что ряд государств осуществляют весьма недружественные действия в отношении Российской Федерации, продолжая ее "задирать". Позднее в Кремле объяснили, что таким образом российский лидер вынес предупреждение "прилипалам".

Песков отметил, отвечая на вопрос СМИ, что любое вмешательство во внутрироссийские дела, включая выборы и иные политические процессы с вмешательством в экономику, воспринимается Москвой как наступление на "красные линии", сообщает РИА "Новости".

Таким образом, отметил российский госслужащий, под "красной линией" президент имел в виду национальные интересы, которые также связаны и в отношениях с другими странами, включая Украину.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва не принимает участия в донбасском конфликте. Речь идет о внутриукраинской ситуации – именно Киеву и предстоит решить эту проблему. Кремль же вместе с участниками Минского формата готов оказать любую помощь для решения ситуации в Донбассе.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее рассказал о своей интерпретации "красных линий". По словам министра, в своем обращении президент России заявил, что Москва считает себя вправе действовать за рамками дозволенного, однако лишает такой возможности другие страны.