В Кремле прокомментировали заявление Зеленского про возвращение Крыма и Донбасса

Проблему Донбасса необходимо урегулировать, а проблемы Крыма не существует в рамках отношений с другими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, в котором он допустил, что с РФ может быть заключен мирный договор, касающийся Донбасса и Крыма.

«Главное — урегулировать проблему Донбасса. Проблемы Крыма не существует, она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами», — сказал представитель Кремля.

По его словам, «Россия прикладывает и дальше будет прикладывать усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблемы юго-востока».

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если он не сможет завершить войну в Донбассе, то стране нужен будет другой лидер.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в свою очередь отметил, что для решения конфликта на Донбассе нужна смена не президента Украины, а государственного идеологического курса.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.