Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь спасены": Олигархи тайно улетают в Россию из Европы, платя мил...
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
Главная / Политика

В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве

16 апреля 2020, 22:10  •  109 • Политика
В Кремле уверены, что мэрия Москвы вынесет уроки из коллапса в столичном метро, случившемся в первый день введения в городе пропускного режима. Такое заявление в четверг, 16 апреля, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, принятые в столице ограничительные меры нужны в первую очередь «ради спасения и обеспечения защиты граждан от эпидемии».
«Вы видите, что сейчас ситуация в этом плане нормализовалась», — отметил он.
Также Песков добавил, что выводы из ситуации будет делать не только мэрия города, но и управление столичного МВД, так как все преследуют одну цель.
11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
В первый день работы пропускного режима, на входе в столичное метро образовались очереди из-за проверки соответствующих документов. Собянин назвал появление пробок в подземке очень критичным фактором и сообщил, что власти намерены автоматизировать этот процесс.
В дептрансе Москвы сообщили, что проверка пропусков на транспорте будет полностью переведена в автоматический режим через карты «Тройка», «Стрелка» или социальную карту.
Песков в свою очередь отметил, что возможность появления наказаний для чиновников и силовиков за создание опасных скоплений людей в Кремле не обсуждается.
По данным оперштаба на 16 апреля, в России выявлено 27 938 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 2304 пациента, скончались — 232.
Самая актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8-800-2000-112.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
16 апреля 2020, 21:10
Особенно "удачно" вышло с Италией, Германией и Францией: Заявление НАТО вызвало взрывной хохот
16 апреля 2020, 19:10
Карантин - до 31 мая: Людей напугали указом президента. Лига безопасности интернета рассказывает, что не так
16 апреля 2020, 19:10
"Будут бить": проблема русских детей в США вскрыла очевидные бреши в политике - Евстафьев
16 апреля 2020, 19:10
Трамп пообещал России ИВЛ. В Кремле ответили, когда воспользуются "любезным предложением"
16 апреля 2020, 18:10
Американцы обнаружили новую "русскую угрозу". Теперь в космосе
16 апреля 2020, 18:10
Михаил Горбачёв решил поучить лидеров стран мира. И повторил тезисы Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 апреля 2020, 22:35
США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе
16 апреля 2020, 22:10
Киев в панике: коронавирус «выкосил» три роты ВСУ
16 апреля 2020, 22:10
В Чехии возмутились заведенным уголовным делом из-за памятника Коневу
16 апреля 2020, 22:10
Итальянский врач признал угрозу, над которой смеялся еще месяц назад (Голос Германии)
16 апреля 2020, 23:10
Трамп захотел отплатить России? В США коронавирус убил 30,8 тысячи человек, но "...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2020, 09:29
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
11 апреля 2020, 19:35
Дайджест СМИ: "Печенеги" Путина покорили Запад, США знали о COVID-19 заранее
11 апреля 2020, 00:35
"На очереди проруби?": Украинские боевики сняли на видео полёт "убийцы" Крымского моста
10 апреля 2020, 17:35
Катастрофа за катастрофой: вслед за новым Чернобылем может случиться потоп в Киеве
13 апреля 2020, 12:10
Сексуальные извращения довели бывшего главу МИД Украины до убийства
12 апреля 2020, 15:35
COVID-19 приближает конец Украины
11 апреля 2020, 02:35
Была ли взрывчатка в самолёте Качиньского? Польские эксперты приняли сторону русских
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.