В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве

В Кремле уверены, что мэрия Москвы вынесет уроки из коллапса в столичном метро, случившемся в первый день введения в городе пропускного режима. Такое заявление в четверг, 16 апреля, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, принятые в столице ограничительные меры нужны в первую очередь «ради спасения и обеспечения защиты граждан от эпидемии».

«Вы видите, что сейчас ситуация в этом плане нормализовалась», — отметил он.

Также Песков добавил, что выводы из ситуации будет делать не только мэрия города, но и управление столичного МВД, так как все преследуют одну цель.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

В первый день работы пропускного режима, на входе в столичное метро образовались очереди из-за проверки соответствующих документов. Собянин назвал появление пробок в подземке очень критичным фактором и сообщил, что власти намерены автоматизировать этот процесс.

В дептрансе Москвы сообщили, что проверка пропусков на транспорте будет полностью переведена в автоматический режим через карты «Тройка», «Стрелка» или социальную карту.

Песков в свою очередь отметил, что возможность появления наказаний для чиновников и силовиков за создание опасных скоплений людей в Кремле не обсуждается.

По данным оперштаба на 16 апреля, в России выявлено 27 938 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 2304 пациента, скончались — 232.

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