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В Кремле прокомментировали заражение Бориса Джонсона коронавирусом

07 апреля 2020, 17:35  •  170 • Политика
Россия не получала никаких запросов о помощи инфицированному коронавирусом премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы убеждены, что в Великобритании есть врачи, которые могут на соответственном уровне квалифицированно позаботиться о премьер-министре страны», — подчеркнул дипломат.
6 апреля Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии. Пресс-секретарь главы правительства заявил, что Джонсон передал полномочия главе МИДа Доминику Раабу, чтобы тот мог замещать его «там, где необходимо».
Днем ранее Джонсона отправили в больницу, так как симптомы коронавируса не прошли спустя десять дней после выявления. В его резиденции эту меру объяснили предосторожностью.
27 марта 55-летний Борис Джонсон сообщил, что у него диагностировали коронавирус. Политик заявил, что заболевание у него протекает с легкими симптомами, поэтому он продолжит работать в режиме самоизоляции.
По данным Worldometers, на 7 апреля в мире более 1,356 млн заражений коронавирусом. Более 75 тыс. человек умерли, более 290 тыс. выздоровели. В Великобритании почти 52 тыс. инфицированных.

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