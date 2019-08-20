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В Кремле прокомментировали задержания матерей из-за покупки лекарств

20 августа 2019, 22:39  •  31 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал закрытие уголовного дела в отношении жительницы Москвы после покупки в интернет-магазине и получения на почте противосудорожного лекарства «Фризиум» для больного ребенка. По его словам, в Кремле эта тема известна хорошо.
«Все прекрасно понимают необходимость решения этой ситуации, с тем чтобы и дети, и подростки, и уже взрослые не терпели мучений», — сказал Песков в ходе брифинга во вторник, 20 августа.
Он отметил, что в то же время в Кремле знают о попытках прикрытия этой темой распространения сильнодействующих веществ.
«Надо найти золотую середину, и этим вопросом давно занимаются», — добавил Песков.
19 августа Московско-Курская транспортная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела в отношении москвички, купившей противосудорожное лекарство «Фризиум». Надзорный орган не нашел состава преступления в действиях женщины. Дело было возбуждено по ст. 229.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках EAЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»). Женщину задержали на почте во время получения трех посылок «Фризиума» из-за границы, в которых было 600 таблеток.
Это не первый подобный случай в Москве. В середине июля сообщалось о задержании москвички Елены Боголюбовой на почте после получении посылки с «Фризиумом» для тяжелобольного ребенка. Полиция не увидела оснований для возбуждения уголовного дела.

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