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В Кремле прокомментировали задержание матери тяжелобольного ребенка

18 июля 2019, 02:09  •  55 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о ситуации с жительницей Москвы Еленой Боголюбовой, которую задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ после заказа в интернете препарата от судорог, необходимого ее тяжелобольному ребенку.
«Мы ознакомились, это вызывает обеспокоенность, потому что речь идет о матери больного ребенка, а не о злоупотреблениях», — сказал Песков журналистам в ходе брифинга в среду, 17 июля.
Он отметил, что в Кремле знают, что ситуация частично разрешилась — мать ребенка отпустили, однако уголовное дело остается. По его словам, это произошло благодаря вмешательству учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер.
«На прямых линиях этот вопрос поднимался, [министр здравоохранения] Вероника Скворцова обещала разобраться, мы свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении», — отметил он.
Ранее в тот же день директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава рассказала, что Боголюбова приобрела лекарство в интернете для своего сына. У ребенка было диагностировано неизлечимое генетическое заболевание — болезнь Баттена, из-за которой мальчик страдает от приступов, не может ходить и говорить, а также питается через трубку в животе — гастростому. Чтобы хоть как-то улучшить состояние ребенка, врачи посоветовали женщине купить препарат от судорог фризиум, который не зарегистрирован в России. Матери ребенка удалось заказать лекарство в интернете. Ее задержали на почте, куда она пришла получать посылку.
Мониава рассказала, что ранее от такого же заболевания умерла сестра мальчика — девочке было 9 лет и она скончалась от мучительных судорог, которые длились две недели. Поэтому на этот раз мать мальчика постаралась найти и купить данное лекарство.

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