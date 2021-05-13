В Кремле прокомментировали выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

В Кремле не следят за развитием истории с выдвижением президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом 13 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не следим. Узнали из СМИ», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

О том, что президент России вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира – 2021, стало известно ранее в этот день. Выдвинул Путина в номинанты на премию академик, писатель Сергей Комков.

Он напомнил, что президент РФ уже был номинирован на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда были выдвинуты 278 кандидатов.

Комков направил соответствующую заявку в Нобелевский комитет в сентябре 2020 года. Он попросил наградить российского президента за оказание гуманитарной помощи 27 странам в борьбе с коронавирусом и внесение поправки о Боге в Конституцию России.

В 2013 году Комков также отправлял заявку на выдвижение президента РФ на премию мира за урегулирование ситуации в Сирии. Тогда кандидатура была отклонена.