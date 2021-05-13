Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
ВСУ против «Правого сектора»
"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы З...
Главная / Политика

В Кремле прокомментировали выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

13 мая 2021, 17:30  •  105 • Политика
В Кремле не следят за развитием истории с выдвижением президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом 13 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, не следим. Узнали из СМИ», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
О том, что президент России вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира – 2021, стало известно ранее в этот день. Выдвинул Путина в номинанты на премию академик, писатель Сергей Комков.
Он напомнил, что президент РФ уже был номинирован на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда были выдвинуты 278 кандидатов.
Комков направил соответствующую заявку в Нобелевский комитет в сентябре 2020 года. Он попросил наградить российского президента за оказание гуманитарной помощи 27 странам в борьбе с коронавирусом и внесение поправки о Боге в Конституцию России.
В 2013 году Комков также отправлял заявку на выдвижение президента РФ на премию мира за урегулирование ситуации в Сирии. Тогда кандидатура была отклонена.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
13 мая 2021, 04:40
В ЕС раскрыли "украинский план" России
13 мая 2021, 00:05
От погромов к линчеванию: Израильтяне толпами нападают на людей - видео
13 мая 2021, 13:50
Зеленский отказался от электричества из России
13 мая 2021, 04:40
Нетаньяху констатировал анархию в Израиле
13 мая 2021, 10:10
"Мы в глубокой опасности": Генералы США выступили с отчаянным заявлением
13 мая 2021, 10:10
Пронько: "Кореша среди олигархов" 30 лет вредили России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2021, 02:25
Спецслужбы США попались на детскую уловку
11 мая 2021, 08:40
Массовое недомогание чиновников США объяснили тремя русскими буквами
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
09 мая 2021, 01:40
США нанесли "удар в спину" Украине
10 мая 2021, 00:35
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
06 мая 2021, 20:30
Озвучен "инсайд" по саммиту с Путиным: "Байдену, видимо, будет неприятно"
08 мая 2021, 09:10
Украина между ужасом без конца для себя и ужасным концом для Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.