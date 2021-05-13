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В Кремле прокомментировали выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира
13 мая 2021, 17:30 • 105 • Политика
В Кремле не следят за развитием истории с выдвижением президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом 13 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, не следим. Узнали из СМИ», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
О том, что президент России вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира – 2021, стало известно ранее в этот день. Выдвинул Путина в номинанты на премию академик, писатель Сергей Комков.
Он напомнил, что президент РФ уже был номинирован на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда были выдвинуты 278 кандидатов.
Комков направил соответствующую заявку в Нобелевский комитет в сентябре 2020 года. Он попросил наградить российского президента за оказание гуманитарной помощи 27 странам в борьбе с коронавирусом и внесение поправки о Боге в Конституцию России.
В 2013 году Комков также отправлял заявку на выдвижение президента РФ на премию мира за урегулирование ситуации в Сирии. Тогда кандидатура была отклонена.
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