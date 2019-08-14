Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зажралась ли Москва? Чем вызвана протестная активность
Теряя миллионы евро: Австрийские бизнесмены умоляют снять санкции против России
Получили санкции за Скрипалей – ждём санкции за Эпштейна
Мир устал от санкций: В Евросоюзе не понимают, зачем нужно «душить» Россию
Главная / Политика

В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели

14 августа 2019, 20:24  •  76 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю. При этом он отметил, что эта тема не входит в компетенцию администрации президента.
«Мы знаем, что есть такие инициативы, что они вводятся, предлагаются. В администрации это пока никак не обсуждается», — сказал Песков в ходе брифинга в среду, 14 августа.
Ранее 14 августа врач-терапевт Елена Тихомирова заявила, что в случае сокращения рабочей недели люди в очень редких случаях начнут заниматься саморазвитием, 95% будут посвящать себя безделью.
13 августа председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский заявил, что нынешнее состояние российской экономики не позволяет перейти на четырехдневную рабочую неделю, а подобная новация пока является «красивой мечтой».
Ранее в этот же день Федерация независимых профсоюзов России призвала перевести граждан на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Соответствующие предложения были направлены в Минтруд.
11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе из-за технологического прогресса. Он уточнил, что речь идет о гибких графиках, дистанционных форматах и вызовах сотрудников по мере необходимости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
14 августа 2019, 10:39
Русские зенитчики готовятся к боевым пускам ракет в Бурятии
14 августа 2019, 20:24
Зажралась ли Москва? Чем вызвана протестная активность
14 августа 2019, 20:24
Не хватило приключений с Шойгу? Истребители F-16 снова повстречались с российскими самолетами
14 августа 2019, 20:24
Германия рассказала, сколько потеряла из-за антироссийских санкций
14 августа 2019, 20:24
Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке
14 августа 2019, 20:24
Мир устал от санкций: В Евросоюзе не понимают, зачем нужно «душить» Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 августа 2019, 02:39
"Зеленскому немного обидно": Скабеева посмеялась над "забытым" президентом Украины
11 августа 2019, 14:24
Сбежавший с Украины депутат посоветовал Зеленскому не воевать с Россией
13 августа 2019, 15:09
"Закрой свой рот, убийца": Ходорковский поплатился за "путинскую "Ходынку" народным гневом
08 августа 2019, 08:24
Первый полёт новейшего оружия Путина (Telegram. Обзор)
10 августа 2019, 15:39
Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жесткий урок" - СМИ
14 августа 2019, 00:54
"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке" F-18 и Су-27
09 августа 2019, 02:09
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.