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В Кремле прокомментировали возможный отказ Лаврова и Шойгу идти в Госдуму
23 сентября 2021, 17:40 • 120 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 23 сентября, что журналистам стоит спросить о том, будут ли министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Серей Шойгу представлять «Единую Россию» в Государственной думе, у них самих.
«Я не знаю, это надо у них спрашивать»,— сказал Песков.
Шойгу, Лавров, а также главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова были включены в пятерку общефедерального списка «Единой России» на выборах в ГД по предложению президента России Владимира Путина.
21 сентября в ЦИК РФ сообщили, что партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли: КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
По итогам выборов «ЕР» получает 324 депутатских мандата. У КПРФ 57 мандатов. «Справедливая Россия — За правду» получает 27 мандатов, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.
Ранее, 3 сентября, Владимир Путин отметил, что ему жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму, однако они должны сами принять решение. По словам президента, министры «на своем месте», хорошо работают.
19 июня Шойгу, комментируя включение своей кандидатуры в пятерку лидеров избирательного списка «Единой России», отметил, что представлять партию в Госдуме является серьезной и ответственной задачей. Он также поблагодарил российского лидера за оказанное доверие.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые провели в новом, трехдневном, формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Проголосовать можно было как в онлайн-формате, так и придя на участок лично.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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