Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
Главная / Политика

В Кремле прокомментировали возможный отказ Лаврова и Шойгу идти в Госдуму

23 сентября 2021, 17:40  •  120 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 23 сентября, что журналистам стоит спросить о том, будут ли министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Серей Шойгу представлять «Единую Россию» в Государственной думе, у них самих.
«Я не знаю, это надо у них спрашивать»,— сказал Песков.
Шойгу, Лавров, а также главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова были включены в пятерку общефедерального списка «Единой России» на выборах в ГД по предложению президента России Владимира Путина.
21 сентября в ЦИК РФ сообщили, что партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли: КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
По итогам выборов «ЕР» получает 324 депутатских мандата. У КПРФ 57 мандатов. «Справедливая Россия — За правду» получает 27 мандатов, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.
Ранее, 3 сентября, Владимир Путин отметил, что ему жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму, однако они должны сами принять решение. По словам президента, министры «на своем месте», хорошо работают.
19 июня Шойгу, комментируя включение своей кандидатуры в пятерку лидеров избирательного списка «Единой России», отметил, что представлять партию в Госдуме является серьезной и ответственной задачей. Он также поблагодарил российского лидера за оказанное доверие.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые провели в новом, трехдневном, формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Проголосовать можно было как в онлайн-формате, так и придя на участок лично.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





120
Источник
Похожие новости
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 13:05
"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" через 5 часов
23 сентября 2021, 11:15
"Володе передайте!": Инсайдер заявил о полученном угрожающем послании для Путина
23 сентября 2021, 00:15
"Напугать очередью? Чушь": Жителей Украины смутило покушение на Шефира
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам&qu...
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 13:05
"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" чер...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 сентября 2021, 07:40
Киев в панике: ООН «предала» Украину в борьбе с Россией
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
22 сентября 2021, 05:55
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
17 сентября 2021, 01:15
Трамп впервые сделал столько комплиментов русским
20 сентября 2021, 07:10
"Зрада превращается в перемогу!": План Саакашвили на "Северный поток - 2" насмешил русских
18 сентября 2021, 02:00
Японские читатели о Курилах: "Россия отдаст острова"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.