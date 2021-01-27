В Кремле прокомментировали возможную «перезагрузку» отношений РФ и США

Никаких условий для перезагрузки в отношениях России и США нет, однако президенты стран подчеркнули необходимость продолжения диалога, заявил в среду, 27 января, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не стоит применять этот термин в дальнейшем. Конечно же, никаких условий пока для перезагрузки нет. Есть очень важное понимание и согласие о необходимости продления ДСНВ, это чрезвычайно важное совместное понимание, которое будет реализовано. Но, конечно, говорить о перезагрузке отношений не приходится в настоящее время», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков добавил, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден, «отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога».

На вопрос, какие главные камни преткновения в отношениях Москвы и Вашингтона, Песков ответил, что «они не одиночные, их достаточно много».

Накануне, 26 января, Путин провел первый телефонный разговор с Байденом. Во время беседы лидеры обсудили нормализацию двусторонних отношений, возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, достижения в вопросе продления ДСНВ и ряд других вопросов. Кроме того, Путин поздравил Байдена с началом работы на посту американского лидера.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в среду заявил, что Москва надеется использовать этот срок для развертывания с Вашингтоном углубленного и интенсивного диалога о будущем контроля над вооружениями.

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года сроком действия до 5 февраля 2021 года.