Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы терр...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
Главная / Политика

В Кремле прокомментировали возможную «перезагрузку» отношений РФ и США

27 января 2021, 15:55  •  77 • Политика
Никаких условий для перезагрузки в отношениях России и США нет, однако президенты стран подчеркнули необходимость продолжения диалога, заявил в среду, 27 января, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, не стоит применять этот термин в дальнейшем. Конечно же, никаких условий пока для перезагрузки нет. Есть очень важное понимание и согласие о необходимости продления ДСНВ, это чрезвычайно важное совместное понимание, которое будет реализовано. Но, конечно, говорить о перезагрузке отношений не приходится в настоящее время», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Песков добавил, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден, «отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога».
На вопрос, какие главные камни преткновения в отношениях Москвы и Вашингтона, Песков ответил, что «они не одиночные, их достаточно много».
Накануне, 26 января, Путин провел первый телефонный разговор с Байденом. Во время беседы лидеры обсудили нормализацию двусторонних отношений, возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, достижения в вопросе продления ДСНВ и ряд других вопросов. Кроме того, Путин поздравил Байдена с началом работы на посту американского лидера.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в среду заявил, что Москва надеется использовать этот срок для развертывания с Вашингтоном углубленного и интенсивного диалога о будущем контроля над вооружениями.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года сроком действия до 5 февраля 2021 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 10:25
Пять сценариев "возвращения" Донбасса: Украинский националист раскрыл планы
27 января 2021, 00:20
Байден сделал заявление по "Северному потоку - 2" словами Трампа
27 января 2021, 06:45
После беседы Путина с Байденом Госдума получила неотложный законопроект
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавше...
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирени...
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 02:10
Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна
27 января 2021, 08:35
На Украине возбудили дела против Байдена и Порошенко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2021, 18:00
Крещенские морозы добили инфраструктуру и экономику Украины
21 января 2021, 15:05
Псаки насмешила в первый же брифинг, не успев сказать и слова
22 января 2021, 22:15
В России появился новый "вождь", готовый превратить людей в стадо
23 января 2021, 09:15
Яков Кедми раскрыл план уничтожения России: Они должны платить за каждую подлость
22 января 2021, 09:25
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.