В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Зеленского

Со стороны Киева не поступала инициатива о проведении возможной встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом 11 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента о его желании как можно скорее собрать «нормандскую четверку», об этом всегда ведется речь и на встрече министров, помощников президента, что касается визита или двустороннего контакта — конкретных инициатив по дипканалам мы не получали», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков уточнил, что телефонные разговоры между главами государств также не планируются в ближайшее время.

«При необходимости они могут достаточно оперативно согласованы, но в планах таких контактов нет», — отметил он.

Пресс-секретарь главы государства также прокомментировал сообщения о существовании нового документа по урегулированию в регионе, якобы предложенного «нормандскому формату». По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, документ «лежит на столе» в Кремле и ждет одобрения Россией.

«Нет некого нового плана, который «лежит на столе», мы не поняли, у нас на столе ничего не лежит, никакого плана мы не видели», — подчеркнул Песков.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), если четырехсторонние переговоры будут откладываться.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.