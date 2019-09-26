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В Кремле прокомментировали возможное введение белорусских миротворцев в Донбасс

26 сентября 2019, 13:24  •  226 • Украина

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о направлении в Донбасс белорусского миротворческого контингента должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины - Киев и самопровозглашенные республики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения", - сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что "в тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет".

В Кремле добавили, что минские соглашения остаются единственной документальной основой для урегулирования на Украине. "Можно сравнивать с чем угодно минские соглашения. Минские соглашения - это самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ - единственный документ, под которым стоят подписи и стран - гарантов, и самой Украины, и представителей непризнанных республик", - сказал Песков. Таким образом он прокомментировал высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова в интервью газете "Коммерсантъ", который сравнил минские соглашения с планом нынешнего вице-премьера Дмитрия Козака, который в 2003 году готовил документ по урегулированию приднестровского конфликта.

"В данном случае не важно, с чем сравнивать минские договоренности. В данном случае важно, что урегулирование этой внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в минских договоренностях", - указал представитель Кремля.

О предложении Лукашенко

Лукашенко в четверг подтвердил готовность своей страны принять участие в урегулировании в Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента. В интервью ведущим украинским СМИ он заявил, что Минск готов "ввести туда миротворцев, пограничников, войска, если будет согласие двух сторон". При этом он подчеркнул, что Белоруссия не будет "напрашиваться в миротворцы и посредники".

По словам Лукашенко, при необходимости Минск "готов сыграть определенную роль". В то же время он напомнил, что "такие предложения бывшим президентом Украины отвергались".

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