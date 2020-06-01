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В Кремле прокомментировали вопрос по открытию границ для иностранцев

01 июня 2020, 13:55  •  147 • Политика
Российские власти пока не принимали решения об открытии границ для иностранцев, закрытых на фоне распространения коронавируса, в связи с проведением парада Победы. Об этом в понедельник, 1 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось. Поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения приняты к моменту проведения парада», ― заявил он журналистам.
Также Песков отметил, что режим «закрытых границ» не распространяется на визиты официальных делегаций, особенно на высоком уровне.
29 мая российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении военных парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При этом 24 июня объявлено нерабочим днем. Также глава государства предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля.
Свое участие в торжественных мероприятиях уже подтвердили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и сербский лидер Александр Вучич.
Как следует из текста указа, парад Победы пройдет в 10:00 на Красной площади в Москве и других городах России. На него привлекут вооружение и военную технику. В 22.00 по местному времени прогремит артиллерийский салют.
Традиционное проведение торжеств в День Победы 9 Мая было отменено из-за угрозы распространения коронавируса, состоялась только воздушная часть парада.
Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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