В Кремле прокомментировали вопрос по открытию границ для иностранцев

Российские власти пока не принимали решения об открытии границ для иностранцев, закрытых на фоне распространения коронавируса, в связи с проведением парада Победы. Об этом в понедельник, 1 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось. Поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения приняты к моменту проведения парада», ― заявил он журналистам.

Также Песков отметил, что режим «закрытых границ» не распространяется на визиты официальных делегаций, особенно на высоком уровне.

29 мая российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении военных парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При этом 24 июня объявлено нерабочим днем. Также глава государства предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля.

Свое участие в торжественных мероприятиях уже подтвердили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и сербский лидер Александр Вучич.

Как следует из текста указа, парад Победы пройдет в 10:00 на Красной площади в Москве и других городах России. На него привлекут вооружение и военную технику. В 22.00 по местному времени прогремит артиллерийский салют.

Традиционное проведение торжеств в День Победы 9 Мая было отменено из-за угрозы распространения коронавируса, состоялась только воздушная часть парада.

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