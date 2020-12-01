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В Кремле прокомментировали влияние мнения оппозиции на решения Путина
01 декабря 2020, 18:05 • 79 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 декабря в контексте проверки высказываний блогера Алексея Навального о свержении конституционного строя в стране ответил на вопрос о том, учитывает ли глава государства мнение оппозиционных сил при принятии решений.
«Эти позиции не учитываются», — коротко ответил Песков.
Ранее в этот же день стало известно, что следователи проводят проверку призыва Навального «к насильственному изменению конституционного строя» в России, которое он озвучил в прямом эфире программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы».
Проверка начата по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
В марте Песков заявил, что в России представители несистемной оппозиции маргинализированы, сегментированы и до сих пор не демонстрировали какой-либо способности для объединения усилий на политическом поприще.
В том же месяце президент России Владимир Путин рассказал, что стране нужна оппозиция, однако политика не должна превращаться в «бардак».
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