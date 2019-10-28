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В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

28 октября 2019, 14:09  •  108 • Украина
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 
© president.gov.ua
 

«Безусловно, мы следили, следили с большим вниманием. Некоторые диалоги, которые имели место, они, собственно, во весь рост выявили те проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем», — указал он.

Как отметил представитель Кремля, если Зеленскому удастся добиться выполнения приказов этим подразделениями, тогда «уже можно говорить о подготовке к разведению».

По его словам, это, в свою очередь, «является важной составной частью подготовки» к проведению «нормандского саммита».

26 октября Зеленский посетил район разведения сил у посёлка Золотое, где у него состоялся разговор на повышенных тонах с представителями националистов. 

Глава государства потребовал «убрать оружие». Позднее он отметил, что пообщался с группой вооружённых людей и «некоторые разговоры оказались эмоциональными». 

28 октября в Киеве заявили, что украинские добровольцы вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4.

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