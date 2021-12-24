Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтве...
Главная / Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина про закон об иноагентах

24 декабря 2021, 15:15  •  99 • Политика
В США наказание для иностранных агентов предусмотрено не только за злостные, но и иные нарушения законодательства, в то время как в России наказание грозит исключительно за злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов. Об этом 24 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нельзя же злостное нарушение оставлять без наказания. Ни одна страна не может этого допустить», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Также Песков предложил журналистам, попросившим его комментарий по данному вопросу, «методично сформулировать точку зрения» и опубликовать ее.
По его словам, президент России Владимир Путин говорил о том, что необходима дискуссия в случае, если данные положения законодательства вызывают вопросы.
В ходе большой пресс-конференции 23 декабря Путин напомнил, что закон об иноагентах придуман в США.
Путин подчеркнул, что в России не запрещают чью-либо работу, власти хотят, чтобы организации, которые занимаются политической деятельностью в РФ, заявили об источниках финансирования.
9 декабря глава государства заявил, что инструменты, регулирующие деятельность иноагентов в России, должны быть юридически выверены на предмет, не вредят ли они работе российских НКО. В тот же день президент России указал на необходимость оценить, как функционирует и к чему приводит закон об иноагентах. По его словам, работа над соответствующими инициативами требует аккуратности.
«Акт о регистрации иностранных агентов» (FARA), который был принят в США в 1938 году, предусматривает наказание за его несоблюдение в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также в ряде случае возможно взыскание штрафа в размере до $250 тыс. (18,18 млн рублей по текущему курсу ЦБР).
Статья 330.1 УК России предусматривает, что иноагент может быть оштрафован в размере до 300 тыс. рублей. Также иноагент, злостно нарушивший законодательство РФ, может быть лишен свободы на срок до двух лет.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



99
Источник
Похожие новости
24 декабря 2021, 03:35
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
24 декабря 2021, 03:35
Пётр Толстой не побоялся сказать правду о сегрегации: "Это отвратительно"
24 декабря 2021, 03:35
Запад растащит Украину по частям? В Раде бьют тревогу
24 декабря 2021, 07:05
Экс-подполковник СБУ рассекретил британских наёмников на Украине: "Плотно обживают юг"
24 декабря 2021, 01:50
Посол Германии испортила прогнозы США о русском вторжении на Украину
24 декабря 2021, 00:05
Оператор ГТСУ поспорил с Путиным о причастности Украины в росте цен на газ
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 декабря 2021, 03:35
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
24 декабря 2021, 03:35
Пётр Толстой не побоялся сказать правду о сегрегации: "Это отвратительно"
24 декабря 2021, 03:35
Запад растащит Украину по частям? В Раде бьют тревогу
24 декабря 2021, 07:05
Экс-подполковник СБУ рассекретил британских наёмников на Украине: "Плотно обжива...
24 декабря 2021, 01:50
Посол Германии испортила прогнозы США о русском вторжении на Украину
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоянии президента Украины
19 декабря 2021, 20:55
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сирии
22 декабря 2021, 04:20
Курс на самообеспечение России вывел из себя США
23 декабря 2021, 15:55
Средней Азии и Закавказью предложили избавиться от России. Наказание последовало сразу же
22 декабря 2021, 07:50
В Пентагоне шестью словами оскорбили Шойгу
19 декабря 2021, 09:50
Британский министр обезоружил Киев очевидным фактом: "Не должны обманывать"
23 декабря 2021, 20:35
«Даже дети будут сыпать песок в баки танков». В «Свободе» поняли, что Запад их сливает
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.