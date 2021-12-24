В Кремле прокомментировали слова Путина про закон об иноагентах

В США наказание для иностранных агентов предусмотрено не только за злостные, но и иные нарушения законодательства, в то время как в России наказание грозит исключительно за злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов. Об этом 24 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нельзя же злостное нарушение оставлять без наказания. Ни одна страна не может этого допустить», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Также Песков предложил журналистам, попросившим его комментарий по данному вопросу, «методично сформулировать точку зрения» и опубликовать ее.

По его словам, президент России Владимир Путин говорил о том, что необходима дискуссия в случае, если данные положения законодательства вызывают вопросы.

В ходе большой пресс-конференции 23 декабря Путин напомнил, что закон об иноагентах придуман в США.

Путин подчеркнул, что в России не запрещают чью-либо работу, власти хотят, чтобы организации, которые занимаются политической деятельностью в РФ, заявили об источниках финансирования.

9 декабря глава государства заявил, что инструменты, регулирующие деятельность иноагентов в России, должны быть юридически выверены на предмет, не вредят ли они работе российских НКО. В тот же день президент России указал на необходимость оценить, как функционирует и к чему приводит закон об иноагентах. По его словам, работа над соответствующими инициативами требует аккуратности.

«Акт о регистрации иностранных агентов» (FARA), который был принят в США в 1938 году, предусматривает наказание за его несоблюдение в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также в ряде случае возможно взыскание штрафа в размере до $250 тыс. (18,18 млн рублей по текущему курсу ЦБР).

Статья 330.1 УК России предусматривает, что иноагент может быть оштрафован в размере до 300 тыс. рублей. Также иноагент, злостно нарушивший законодательство РФ, может быть лишен свободы на срок до двух лет.