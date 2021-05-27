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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об извинениях Путина

27 мая 2021, 14:15  •  108 • Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве пояснили, что российский лидер действовал из соображений политкорректности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин после телефонного разговора с главой Белого дома Джо Байденом действительно проинформировал белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что в ходе переговоров поднимался вопрос о событиях в Белоруссии. Но это не было извинением, подчеркнули в Кремле.
По словам Пескова, среди глав государств обычно не принято обсуждать лидеров третьих стран. Поэтому Путин проявил политкорректность и поставил Лукашенко в известность о разговоре с Байденом.
" Но это не стоит воспринимать непосредственно как извинения",
– приводит РИА "Новости" слова Пескова. Представитель Кремля отметил, что Путин постоянно информирует Лукашенко, когда переговоры с третьими лицами затрагивают Беларусь, в отношениях двух лидеров это обычная практика.
Накануне Лукашенко, комментируя информацию, что на российско-американском саммите в Женеве может пойти речь о Белоруссии и ее лидере, сказал: "Пусть поговорят". При этом он отметил, что ранее Путин уже обсуждал белорусский вопрос с Байденом, а потом звонил в Минск и извинялся за то, что не спросил на это разрешения.
Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии проведут двустороннюю встречу в РФ в пятницу, 28 мая. В перечне запланированных тем – ситуация с бортом Ryanair. В среду, 26 мая, Лукашенко публично выступил и раскрыл детали операции, однако западные расследователи указали на нестыковки в этой истории.

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