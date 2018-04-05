|
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием российского судна «Норд»
05 апреля 2018, 13:39 • 334 • Украина
В ситуации с задержанием украинскими пограничниками судна «Норд» Россия руководствуется нормами международного права и намерена продолжить защищать интересы субъектов, находящихся в российской юрисдикции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
© Агентство городских новостей «Москва»
«Москва всегда была и остаётся стороной, приверженной духу и букве международного права, всем положениям, соответствующим международному праву, и во всех наших действиях мы исходим только из этого», — сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к ситуации с задержанным судном.
Песков подчеркнул, что Россия, безусловно, «продолжит защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции».
Ранее в Министерстве иностранных дел России отметили, что были задействованы все имеющиеся в распоряжении возможности, чтобы освободить экипаж судна «Норд», который был задержан украинской стороной.
Также российский МИД выразил Украине протест в связи с задержанием судна.
Подробнее — в материале RT.
Подпишитесь на нас
334
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
29 марта 2018, 15:54
|
03 апреля 2018, 09:54
|
04 апреля 2018, 19:54
|
02 апреля 2018, 07:40
|
29 марта 2018, 18:54
|
04 апреля 2018, 16:39
|
30 марта 2018, 08:09