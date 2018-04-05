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В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием российского судна «Норд»

05 апреля 2018, 13:39  •  334 • Украина
В ситуации с задержанием украинскими пограничниками судна «Норд» Россия руководствуется нормами международного права и намерена продолжить защищать интересы субъектов, находящихся в российской юрисдикции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 
© Агентство городских новостей «Москва»
 

«Москва всегда была и остаётся стороной, приверженной духу и букве международного права, всем положениям, соответствующим международному праву, и во всех наших действиях мы исходим только из этого», — сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к ситуации с задержанным судном.

Песков подчеркнул, что Россия, безусловно, «продолжит защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции».

Ранее в Министерстве иностранных дел России отметили, что были задействованы все имеющиеся в распоряжении возможности, чтобы освободить экипаж судна «Норд», который был задержан украинской стороной. 

Также российский МИД выразил Украине протест в связи с задержанием судна.

Подробнее — в материале RT.

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