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В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО

04 декабря 2019, 14:24  •  99 • Политика

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, однако ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что суммарные оборонные расходы стран альянса вырастут на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016 годом. Как заметил Песков, комментируя заявление Столтенберга, это подтверждает обеспокоенность Москвы.

"Несмотря на звучащие некоторые весьма прагматичные заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией, о необходимости все-таки трезво взглянуть на вопрос, что же является угрозой для НАТО и откуда она проистекает, мы видим, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении нашей страны", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что "это не может не вызывать обеспокоенность". "И подобные решения об увеличении [оборонного] бюджета [стран альянса] лишний раз подтверждают это", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков при этом подчеркнул, что, как неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, "Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и гонку увеличения расходов, губительных для экономики". "Наша безопасность и паритет в плане стратегической стабильности на целый ряд лет перспективно гарантированы, Россия продолжает идти именно этим путем", - сказал Песков.

В новость были внесены изменения (12:58 мск) — добавлена информация по тексту.

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