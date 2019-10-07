Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Возможный преемник Могерини назвал планы по работе с Украиной и США
Новый мировой беспорядок! Как должны реагировать власти? Воскресный Вечер с Соло...
Зeленскому подсказали интересный шаг в переговорах с Пyтиным. Воскресный Вечер о...
В Кремле заявили об «определённом влиянии» на республики Донбасса
Главная / Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о звонках Трампа

07 октября 2019, 17:54  •  130 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в газете The Washington Post, в которой сообщалось о звонках американского лидера Дональда Трампа мировым лидерам. Якобы глава Белого дома сказал Терезе Мей, когда она возглавляла правительство Великобритании, что не верит в то, что Москва стоит за отравлением россиян в британском Солсбери, сообщило издание.
«Не знаю, насколько вообще можно считать достоверными подобные публикации, и надо к ним относиться осторожно», — призвал представитель Кремля. По словам Пескова, Трамп не говорил Владимиру Путину о своем недоверии британскому расследованию об отравлении россиян.
4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены британский шпион и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон бездоказательно обвинил в произошедшем Москву и заявил о применении нервно-паралитического вещества типа «Новичок». Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.
Москва обвинения категорически отвергла и призвала Лондон к честному расследованию и предоставлению доказательств. Однако никаких свидетельств «виновности» РФ так и не было найдено.
По данным Лондона, после длительного лечения Скрипали пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



130
Источник
Похожие новости
07 октября 2019, 17:54
Песков назвал тревожной ситуацию с задержанием в США депутата Юмашевой
07 октября 2019, 17:54
В Госдуме назвали двойной игрой срыв Украиной сроков отвода войск в Донбассе
07 октября 2019, 01:39
«Любая страна в Совете Европы может стать мальчиком для битья»
06 октября 2019, 17:09
Путин назвал обвинения в сговоре с Трампом предлогом для сдерживания России
07 октября 2019, 02:54
Толстой: ни одна из делегаций в ПАСЕ не застрахована от риска избирательного подхода
07 октября 2019, 11:24
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 22:12
"У порядочных людей меньше шансов на успех". Честная беседа с Олегом Царёвым
05 октября 2019, 15:24
Спецпредставителем Госдепа по Украине станет попавшийся на краже свинины отставной ЦРУшник
01 октября 2019, 12:24
Почему у России расплывчатая позиция по Донбассу?
06 октября 2019, 04:40
Ошибка Михаила Добкина
05 октября 2019, 03:54
Подготовка к торгам: почему Польша заявила о намерении полностью отказаться от российского газа после 2022 года
01 октября 2019, 02:39
Кланы жрут бюджет в три горла
01 октября 2019, 17:09
«Иди отсюда, ты умер!» Ведущий Первого канала выгнал украинца, оскорбившего покойного Марка Захарова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.