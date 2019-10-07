В Кремле прокомментировали публикации СМИ о звонках Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в газете The Washington Post, в которой сообщалось о звонках американского лидера Дональда Трампа мировым лидерам. Якобы глава Белого дома сказал Терезе Мей, когда она возглавляла правительство Великобритании, что не верит в то, что Москва стоит за отравлением россиян в британском Солсбери, сообщило издание.

«Не знаю, насколько вообще можно считать достоверными подобные публикации, и надо к ним относиться осторожно», — призвал представитель Кремля. По словам Пескова, Трамп не говорил Владимиру Путину о своем недоверии британскому расследованию об отравлении россиян.

4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены британский шпион и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон бездоказательно обвинил в произошедшем Москву и заявил о применении нервно-паралитического вещества типа «Новичок». Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.

Москва обвинения категорически отвергла и призвала Лондон к честному расследованию и предоставлению доказательств. Однако никаких свидетельств «виновности» РФ так и не было найдено.

По данным Лондона, после длительного лечения Скрипали пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике.